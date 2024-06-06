О нас

Atlantic Council: Геополитическая ситуация не оказывает негативного влияния на BTC

Atlantic Council: Геополитическая ситуация не оказывает негативного влияния на BTC Меняющаяся геополитическая ситуация не оказывает негативного влияния на работу основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).
Энергетика
6 июня 2024 г. 15:58
Atlantic Council: Геополитическая ситуация не оказывает негативного влияния на BTC

Меняющаяся геополитическая ситуация не оказывает негативного влияния на работу основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Как сообщает Report, об этом сказал старший директор Глобального энергетического центра Atlantic Council Лэндон Деренц в ходе пленарных обсуждений на тему "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане" во II день Бакинского энергетического форума.

Он отметил, что санкции в отношении российской нефти создали широкие возможности для Азербайджана: "Мы видим, что, благодаря изменению геополитической ситуации, из года в год растут возможности экспорта через Азербайджан и расширения трубопровода BTC"

Кроме того, существуют некоторые опасения в связи с влиянием Китая на рынок, поэтому будут рассмотрены новые возможности для развития отношений с Казахстаном, добавил Деренц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Atlantic Council": Geosiyasi vəziyyət BTC-nin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərmir

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi