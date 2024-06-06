Atlantic Council: Геополитическая ситуация не оказывает негативного влияния на BTC

Меняющаяся геополитическая ситуация не оказывает негативного влияния на работу основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Меняющаяся геополитическая ситуация не оказывает негативного влияния на работу основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Как сообщает Report, об этом сказал старший директор Глобального энергетического центра Atlantic Council Лэндон Деренц в ходе пленарных обсуждений на тему "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане" во II день Бакинского энергетического форума.

Он отметил, что санкции в отношении российской нефти создали широкие возможности для Азербайджана: "Мы видим, что, благодаря изменению геополитической ситуации, из года в год растут возможности экспорта через Азербайджан и расширения трубопровода BTC"

Кроме того, существуют некоторые опасения в связи с влиянием Китая на рынок, поэтому будут рассмотрены новые возможности для развития отношений с Казахстаном, добавил Деренц.