Атаковавшие нефтепровод Colonial Pipeline хакеры получили $90 миллионов

Хакерская группировка DarkSide, предположительно, стоявшая за недавней резонансной атакой на оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline, получила от своих жертв в общей сложности 90 миллионов долларов в криптовалюте.
Компания проанализировала транзакции с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком и пришла к выводу, что выкуп хакерам заплатили чуть менее половины из 74 атакованных группировкой организаций. Средний размер выкупа, согласно отчету, составил при этом 1,9 млн долларов США. При этом выкуп ColonialPipeline, предположительно, составил 75 биткойнов, что по курсу 8 мая равнялось примерно 5 миллионам долларов США.