Астана снова предлагает изменить маршрут газопровода из РФ в Китай

Bakı. 24 mart. REPORT.AZ/ Астана снова предлагает Москве альтернативный вариант поставок газа в Китай, сообщает газета "Коммерсант" во вторник.

Российско-китайский газопровод планируется провести через Алтайские горы напрямую в Китай. Летом прошлого года в Астане уже выступали с предложением построить газопровод через территорию Казахстана, в том числе через столицу Астану, и пересечь китайскую границу в районе пограничного пункта Хоргос или Алашанькоу, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сейчас, по данным издания, Казахстан предлагает "Газпрому" использовать уже существующую в стране инфраструктуру для экспорта газа в Китай. В настоящее время "Газпром" снабжает южные области Казахстана по газопроводу Бухара — Урал (осенью 2014 года запущен в реверсном режиме), затем газ подается в газопровод Бозой — Чимкент, который соединен с магистральным газопроводом Средняя Азия — Китай, по которому Пекин получает газ из Туркмении. "Что касается возможности поставок газа по этому маршруту на Китай, то потенциально такой интерес, безусловно, есть", — заявил газете глава "Казмунайгаза" Сауат Мынбаев.

По поводу использования газопровода Бухара — Урал в реверсном режиме в "Газпроме" газете заявили, что такая схема позволяет Казахстану снизить импорт узбекского газа. "В теории, когда газопровод Бейнеу — Бозой — Чимкент будет достроен, а ресурсной базы будет хватать, Казахстан сможет сам обеспечивать южные области", — отметили в монополии.

Использование маршрута для экспорта в Китай в "Газпроме" не комментируют. Но источник газеты в компании отметил, что предложение не выглядит очень привлекательным и в любом случае строительство "Алтая" остается абсолютным приоритетом.