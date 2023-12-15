Астана и Москва согласовали возможность поставки в Германию до 1,2 млн тонн нефти

Казахстан и Россия согласовали возможность транспортировки по системе нефтепроводов "Дружба" в Германию в 2024 году до 1,2 млн тонн нефти.

Казахстан и Россия согласовали возможность транспортировки по системе нефтепроводов "Дружба" в Германию в 2024 году до 1,2 млн тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэнерго республики.

“В настоящее время стороны, Республика Казахстан и Российская Федерация, согласовали на 2024 год техническую возможность транспортировки по данному маршруту в прежних объемах - до 1,2 млн тонн в год”, - указали в пресс-службе.

В конце прошлого года в рамках договоренностей между казахстанской стороной с германской и российской сторонами по транспортировке казахстанской нефти через систему ПАО "Транснефть" "обеспечена договоренность транспортировки нефти в объеме до 1,2 млн тонн в год".

Транспортировка осуществляется по нефтепроводу Атырау - Самара через систему "Дружба" в направлении НПЗ "Шведт" в Германию.