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Астана и Москва согласовали возможность поставки в Германию до 1,2 млн тонн нефти

Астана и Москва согласовали возможность поставки в Германию до 1,2 млн тонн нефти Казахстан и Россия согласовали возможность транспортировки по системе нефтепроводов "Дружба" в Германию в 2024 году до 1,2 млн тонн нефти.
Энергетика
15 декабря 2023 г. 21:16
Астана и Москва согласовали возможность поставки в Германию до 1,2 млн тонн нефти

Казахстан и Россия согласовали возможность транспортировки по системе нефтепроводов "Дружба" в Германию в 2024 году до 1,2 млн тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минэнерго республики.

“В настоящее время стороны, Республика Казахстан и Российская Федерация, согласовали на 2024 год техническую возможность транспортировки по данному маршруту в прежних объемах - до 1,2 млн тонн в год”, - указали в пресс-службе.

В конце прошлого года в рамках договоренностей между казахстанской стороной с германской и российской сторонами по транспортировке казахстанской нефти через систему ПАО "Транснефть" "обеспечена договоренность транспортировки нефти в объеме до 1,2 млн тонн в год".

Транспортировка осуществляется по нефтепроводу Атырау - Самара через систему "Дружба" в направлении НПЗ "Шведт" в Германию.

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