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Астана и Ашхабад намерены расширять сотрудничество в газовой отрасли

Астана и Ашхабад намерены расширять сотрудничество в газовой отрасли Казахстан и Туркменистан договорились расширять сотрудничество в газовой сфере.
Энергетика
11 сентября 2024 г. 15:48
Астана и Ашхабад намерены расширять сотрудничество в газовой отрасли

Казахстан и Туркменистан договорились расширять сотрудничество в газовой сфере.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минэнерго Казахстана, такая договоренность была достигнута по итогам встречи в Астане министра энергетики Алмасадама Саткалиева с госминистром Туркменистана – председателем госконцерна Turkmengaz Максатом Бабаевым.

"На встрече стороны обсудили сотрудничество стран в газовой отрасли и возможность участия в совместны проектах. По итогам переговоров состоялось подписание Меморандума о намерении между Turkmengaz и Минэнерго РК в целях укрепления сотрудничества стран в газовой отрасли",- сообщили в Минэнерго.

Саткалиев в ходе встречи выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут вывести взаимовыгодные сотрудничество на новый уровень стратегического партнерства.

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