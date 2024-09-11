Астана и Ашхабад намерены расширять сотрудничество в газовой отрасли

Казахстан и Туркменистан договорились расширять сотрудничество в газовой сфере.

Казахстан и Туркменистан договорились расширять сотрудничество в газовой сфере.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минэнерго Казахстана, такая договоренность была достигнута по итогам встречи в Астане министра энергетики Алмасадама Саткалиева с госминистром Туркменистана – председателем госконцерна Turkmengaz Максатом Бабаевым.

"На встрече стороны обсудили сотрудничество стран в газовой отрасли и возможность участия в совместны проектах. По итогам переговоров состоялось подписание Меморандума о намерении между Turkmengaz и Минэнерго РК в целях укрепления сотрудничества стран в газовой отрасли",- сообщили в Минэнерго.

Саткалиев в ходе встречи выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут вывести взаимовыгодные сотрудничество на новый уровень стратегического партнерства.