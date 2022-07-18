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Асланбейли: Поставки дополнительного газа в Европу выводят регион на новый уровень

Асланбейли: Поставки дополнительного газа в Европу выводят регион на новый уровень Поставка дополнительного газа в Европу выводит регион, в котором расположен Азербайджан, на новый уровень, что очень важный фактор.
Энергетика
18 июля 2022 г. 10:45
Асланбейли: Поставки дополнительного газа в Европу выводят регион на новый уровень

Поставка дополнительного газа в Европу выводит регион, в котором расположен Азербайджан, на новый уровень, что очень важный фактор.

Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли заявил на открытии 16-ой Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA.

Б. Асланбейли отметил плодотворное сотрудничество BP с Азербайджаном на протяжении 30 лет. Компания реализует в стране ряд крупных проектов, в том числе уделяя внимание социальным и образовательным, а также проектам по сохранения окружающей среды.

По его словам, программа Бакинской летней энергетической школы очень насыщена разными спикерами и экспертами и будет интересна и полезна ее участникам.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон сегодня посетят Баку, где обсудят с властями Азербайджана поставки местного газа в Европу. Как ожидается, в рамках визита планируется обсудить проект соглашения об увеличении импорта азербайджанского газа в Европу и поддержку расширения Южного газового коридора.

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