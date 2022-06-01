Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года

Разведочные работы по выявлению и оценке запасов глубокозалегающих запасов газа на месторождении "Шах Дениз" могут быть начаты до конца этого года.

Разведочные работы по выявлению и оценке запасов глубокозалегающих запасов газа на месторождении "Шах Дениз" могут быть начаты до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил Бахтияр Асланбейли, региональный вице-президент британской BP – оператора проекта "Шах Дениз".

Эти залежи газа были обнаружены несколько лет назад в ходе оценочного бурения на месторождении, однако из-за больших глубин воды и пластов и сложных геологических условий бурения, компания не вскрыла полностью продуктивные горизонты. Впоследствии, было заявлено, что разработка этих ресурсов может стать третьей фазой развития проекта.

"Есть большая вероятность, что до конца этого года ВР приступит к бурению оценочной скважины в рамках третьей фазы разработки месторождения "Шах Дениз". Для этого должно быть определена точка бурения, сделан проект скважины и определены ее технические параметры, а также выбрана буровая установка", - сказал Асланбейли.

Гигантская залежь "Шах-Дениз" является одним из крупных газконденсатных месторождений в азербайджанском секторе Каспия. Общие запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров природного газа и 240 млн тонн газового конденсата.

Разработка месторождения осуществляется консорциумом иностранных компаний пока в рамках двух фаз, первой с платформы "Альфа" и второй – "Браво" - двух соединенных мостом платформ.

Ранее Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR заявляла, что в рамках третьей фазы с месторождения может добываться до 15 млрд кубометров газа в год. Для оценки этих запасов предполагается бурение двух оценочных скважин.