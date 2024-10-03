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Асланбейли: BP продолжит работу по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу

Асланбейли: BP продолжит работу по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу Компания BP продолжит работу по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.
Энергетика
3 октября 2024 г. 10:30
Асланбейли: BP продолжит работу по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу

Компания BP продолжит работу по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на панельной сессии "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана" в рамках Бакинской климатической недели.

Он отметил, что компания также намерена продолжить продуктивное сотрудничестве с Госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR по вопросам "зеленого" энергоперехода.

"Мы вместе работали над технологиями отчетности и выбросов, и продолжим работать вместе в этом направлении", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Aslanbəyli: "BP atmosferə istixana qazı emissiyalarının azaldılması üzrə işi davam etdirəcək"
Версия на английском языке Aslanbayli: BP to keep working to reduce greenhouse gas emissions into atmosphere

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