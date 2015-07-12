Ашхабад смягчил свое заявление о неплатежеспособности "Газпрома"

Baku. 12 July. REPORT.AZ/ Спустя три дня после обнародованного туркменским государственным нефтегазовым порталом заявления, что "Газпром" не платит за поставки туркменского газа, тот же сайт сменил формулировку на "не доплачивает".

Report со ссылкой на Интерфакс сообщает, что в субботу на сайте размещена статья за подписью научного сотрудника Института нефти и газа Аннамурада Аширова с заявлением: "ООО "Газпром экспорт" не объясняя причины, не доплачивает за фактически поставленные объемы туркменского природного газа. Туркменской стороне непонятны мотивы, почему российский энергетический гигант не полностью платит за полученный газ, видимо у него наступили не самые лучшие времена в отношении финансов".

8 июля на портале появилось заявление ГК "Туркменгаз": "ОАО "Газпром", с начала 2015 года, не платит по своим долгам перед ГК "Туркменгаз" за поставленные объемы туркменского природного газа". "Газпром" это заявление оставил без комментария.

Аширов напоминает: "До 2009 года "Газпром" был крупнейшим покупателем туркменского природного газа, покупая ежегодно до 42 млрд куб. м газа. Конечно, тогда у "Газпрома" было желание купить туркменский газ, поскольку он его брал по низким ценам и имел от этого большие дивиденды, перепродавая в страны СНГ и Европы. Постепенно, начиная с 2009 года, туркменская сторона также начала реализовывать природный газ по умеренным ценам. Однако, в апреле того же года ООО "Газпром экспорт" резко сократило прием туркменского природного газа, что привело к взрыву газопровода и поставки туркменского газа были приостановлены, а возобновлены только в начале 2010 года, но уже в значительно меньших объемах".

"Несмотря на контрактные годовые объемы 70-80 млрд куб. м в год, сначала объемы снижались до уровней 10-11 миллиардов кубометров в год в течении 5 лет, а в 2015 году годовой объем сократился в 2,5 раза и составил 4,0 миллиардов кубометров, - подчеркивает туркменский ученый. - ГК "Туркменгаз" со своей стороны стабильно выполняет свои контрактные обязательства, регулярно поставляя согласованные объемы туркменского природного газа, хотя несет большие убытки от созданных инфраструктурных и добычных мощностей для обеспечения контрактных объемов".