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Ашхабад и Сеул договорились расширять сотрудничество в сфере энергетики

Ашхабад и Сеул договорились расширять сотрудничество в сфере энергетики Президенты Туркменистана и Республики Корея Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль договорились о расширении сотрудничества в крупномасштабных энергетических и инфраструктурных проектах, а также о совестной работе над стратегией Сеула в Центральной Азии.
Энергетика
11 июня 2024 г. 09:43
Ашхабад и Сеул договорились расширять сотрудничество в сфере энергетики

Президенты Туркменистана и Республики Корея Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль договорились о расширении сотрудничества в крупномасштабных энергетических и инфраструктурных проектах, а также о совестной работе над стратегией Сеула в Центральной Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на «Turkmenistan Habarlar Portaly».

По информации издания, такие договоренности были достигнуты по итогам переговоров президентов двух стран в Ашхабаде 10 июня.

С.Бердымухамедов поддержал «Инициативу сотрудничества Кореи и Центральной Азии на Шелковом пути», первую стратегию Большой Центральной Азии, объявленную правительством Южной Кореи в июне 2024 года.

"Стороны договорились о совместной работе для достижения успеха в крупномасштабных строительных проектах, реализуемых Туркменистаном, включая нефтехимические, экологически чистые заводы и объекты по сероочистке", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров двух президентов госконцерн "Туркменгаз" и корейская Hyundai Engineering Co. Ltd подписали рамочное соглашение о сотрудничестве при проектировании и строительстве "под ключ" объектов подготовки товарного газа мощностью производства 10 млрд кубометров и скважин в рамках IV этапа освоения гигантского газового месторождения Галкыныш в Туркмении.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между госконцерном "Туркменхимия" и Hyundai Engineering Co. Ltd о реализации мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы.

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