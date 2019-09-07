Асаф Исмаилов: "ЭС "Север" будет производить 3,2 млрд. КВт/ч электроэнергии в год"

Электростанция "Север" в Баку является самой современной станцией в регионе.КПД станции составляет 57,4%".

Как передаёт Report, об этом заявил журналистам директор электростанции «Север» Асаф Исмаилов.

По его словам, основными компонентами электростанции "Север-2" мощностью 400 МВт "Север-2" являются газовые и паровые турбины, генераторы.

"Парогазовая установка с коэффициентом полезного действия 57,4% является самой эффективной электростанцией в Закавказье. В ЭС будет производиться 3,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год и на 1 кВт-ч электроэнергии будет использоваться 214 граммов условного топлива, что на 65 грамм меньше, чем общая мощность системы. Это означает, что мы сможем сэкономить миллионы манат. Охлаждающая морская вода на электростанции «Север-2» поступает в прибрежный насос по успокаивающему каналу", - сказал директор станции.