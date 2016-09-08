Арзу Азимов: В ближайший год максимальная цена на нефть составит 55 долларов

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "В ближайший год стоимость сырой нефти на мировом рынке будет двигаться в диапазоне 40-50 долларов или достигнет максимум 55 долларов за баррель".

Как сообщает Report со ссылкой на Washington Post, об этом заявил глава SOCAR Trading S.A. Арзу Азимов.

По словам А.Азимова, по мере роста цен американские компании наращивают добычу: "Как только цены начинают расти, американские компании стремительно наращивают нефтедобычу. По этой причине баррель сырой нефти на рынках будет продаваться по 40-50, максимум 55 долларов".

Основные трейдеры считают, что производство сланцевой нефти США и наращивание нефтедобычи Ираном и Саудовской Аравией приведет к дисбалансу цен как минимум на 6 месяцев.