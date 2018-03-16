Артур Расизаде: В Азербайджане создано более 1,9 млн новых рабочих мест за последние 14 лет

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ За последние 14 лет ВВП Азербайджана вырос в 3,2 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, доход на душу населения - в 7,2 раза, заработная плата - в 6,8 раза. За этот период создано более 1,900 млн новых рабочих мест. Уровень бедности снизился с 44,7% до 5,4%. Стратегические валютные резервы страны на конец 2017 года увеличились в 26,6 раза, до 42 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете правительства, представленном Милли Меджлису премьер-министром Артуром Расизаде.

Он отметил, что нефтегазовая отрасль Азербайджана, сохраняя свою ведущую роль, будет и впредь способствовать росту престижа страны и развитию прочих областей.

По его словам, в результате мер по урегулированию социальных проблем уровень газификации населения увеличился с 51% до 93%. Обеспечение энергоснабжением стало одной из приоритетных задач экономической политики, добавил глава правительства.