Армения сможет принять участие в энергопроектах Азербайджана

В случае подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией нельзя исключать участие соседней страны в наших энергетических проектах.

В случае подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией нельзя исключать участие соседней страны в наших энергетических проектах.

Об этом Report заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, комментируя возможность участия Армении энергетических проектах Азербайджана.

"Азербайджан всегда был инициатором регионального сотрудничества", - отметил он.

Напомним, что в марте текущего года поставки российского газа в Армению временно осуществлялись через территорию Азербайджана в связи с ремонтом газопровода “Северный Кавказ-Закавказье” (для поставок газа из России в Армению через Грузию).