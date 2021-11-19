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Армения сможет принять участие в энергопроектах Азербайджана

Армения сможет принять участие в энергопроектах Азербайджана В случае подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией нельзя исключать участие соседней страны в наших энергетических проектах.
Энергетика
19 ноября 2021 г. 15:02
Армения сможет принять участие в энергопроектах Азербайджана

В случае подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией нельзя исключать участие соседней страны в наших энергетических проектах.

Об этом Report заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, комментируя возможность участия Армении энергетических проектах Азербайджана.

"Азербайджан всегда был инициатором регионального сотрудничества", - отметил он.

Напомним, что в марте текущего года поставки российского газа в Армению временно осуществлялись через территорию Азербайджана в связи с ремонтом газопровода “Северный Кавказ-Закавказье” (для поставок газа из России в Армению через Грузию).

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Версия на английском языке Armenia may take part in Azerbaijan's energy projects
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycana məxsus enerji layihələrində iştirak edə bilər

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