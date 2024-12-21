Аргентина представила план развития атомной отрасли

Правительство Аргентины представило план развития атомной отрасли, который включает возведение малого модульного реактора и разработку национальных урановых запасов.

Правительство Аргентины представило план развития атомной отрасли, который включает возведение малого модульного реактора и разработку национальных урановых запасов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

"Потенциал развития искусственного интеллекта настолько огромен, что традиционной энергии будет недостаточно для удовлетворения этого нового спроса. По этой причине мы убеждены, что возрождение ядерной энергетики произойдет во всем мире... ядерная энергия является единственным источником, достаточно эффективным, обильным и быстро масштабируемым, чтобы справиться с развитием нашей цивилизации", - заявил президент Аргентины Хавьер Милей, выступая во дворце Каса Росада совместно с главой консультативного совета правительства Демианом Рейделем и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

По словам Рейделя, план правительства Аргентины по развитию атомной отрасли состоит из двух пунктов. Первый из них заключается в возведении малого модульного реактора на территории старейшей в Латинской Америке АЭС "Атуча" по собственным технологиям, масштабирование и экспорт этой технологии. Вторым значится разработка национальных запасов урана для удовлетворения собственного спроса и экспорта ядерного топлива.

"Существует высокая вероятность того, что Аргентина станет первой страной, которая будет производить и продавать эту инновационную модель ядерного реактора. Эта веха не только обеспечит наш энергетический суверенитет, но также позволит нам повторить этот успех на территории страны и экспортировать эту технологию по всему миру", - сказал Рейдель.