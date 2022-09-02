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Аргентина изучит возможность построить с Petronas терминал для экспорта СПГ

Аргентина изучит возможность построить с Petronas терминал для экспорта СПГ Аргентина изучит возможность строительства на побережье Атлантического океана терминала для экспорта сжиженного природного газа. Для этого государственная нефтегазовая компания YPF подписала меморандум с малазийской Petronas, сообщает Report со ссылкой на
Энергетика
2 сентября 2022 г. 13:39
Аргентина изучит возможность построить с Petronas терминал для экспорта СПГ

Аргентина изучит возможность строительства на побережье Атлантического океана терминала для экспорта сжиженного природного газа. Для этого государственная нефтегазовая компания YPF подписала меморандум с малазийской Petronas, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Компании могут также привлечь третьи стороны к реализации этого плана, поскольку его стоимость довольно высока - около $10 млрд, отметил председатель YPF Пабло Гонзалез. В рамках проекта планируется также построить трубопровод протяженностью 600 км от сланцевого месторождения Вака Муэрта.

У Petronas уже есть опыт работы в Аргентине: малазийская компания добывает нефть на Вака Муэрта уже четыре года. Однако проект терминала СПГ представляет собой более трудноосуществимую инициативу. Если сотрудничество двух компаний пойдет по плану, они смогут приступить к экспорту СПГ только через шесть лет. В мае YPF сообщала, что проводит концептуальный анализ проекта, но до начала строительства терминала еще долго.

Как ожидается, на первоначальных этапах Аргентина сможет экспортировать через проектируемый терминал до 5 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем мощность объекта смогут довести до 25 млн тонн в год.

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Версия на английском языке Argentina to explore possibility of building LNG export terminal with Petronas

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