AREA: Закладка фундамента электростанций мощностью 1 ГВт - знаменательное событие в области "зеленой" энергетики

Закладка фундамента электростанций на основе возобновляемых источников энергии мощностью 1000 МВт - это знаменательное событие в области "зеленой" энергетики Азербайджана.
Об этом сообщил Report старший консультант отдела стратегического анализа и прогнозирования Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) Джавид Бабаев.
Он напомнил, что 4 июня в рамках сотрудничества с компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов были заложены фундаменты трех крупных электростанций.
Проекты включают солнечную электростанцию мощностью 445 МВт в Билясуваре, солнечную электростанцию мощностью 315 МВт в Нефтчале и ветряную электростанцию мощностью 240 МВт "Абшерон-Гарадаг".
Суммарная среднегодовая выработка электроэнергии станциями составит 2 млрд 3 025 млн кВт/ч электроэнергии, что приведет к ежегодной экономии 496 млн кубометров природного газа и предотвращению более 943 тыс. тонн выбросов углекислого газа.