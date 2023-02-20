AREA рассказала о возможностях экспорта водорода из Азербайджана в Европу

Представители государственного агентства по возобновляемым источниками энергии (AREA) при Минэнерго представили возможности экспорта водорода из Азербайджана в Европу.

Представители государственного агентства по возобновляемым источниками энергии (AREA) при Минэнерго представили возможности экспорта водорода из Азербайджана в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на AREA, это было сделано на третьем заседании рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией, проходящем сегодня в Будапеште.

Замдиректора агентства Айгюн Зейналова выступила с презентацией "Концепция передачи зеленой энергии" и рассказала о путях и возможностях ее передачи.

На заседании также были обсуждены вопросы будущего вклада Азербайджана в энергообеспечение Европы в рамках меморандума, подписанного с Европейским Союзом, создание коридора "зеленой энергии", развитии возобновляемой энергетики в Венгрии и опыте страны в области энергоэффективности.