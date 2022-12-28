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AREA и Siemens обсудили применение ветровой энергии в производстве "зеленого водорода"

AREA и Siemens обсудили применение ветровой энергии в производстве "зеленого водорода" Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана обсудило с немецкой компанией Siemens Energy возможности использования большого потенциала ветряной энергии в Азербайджане в производстве "з
Энергетика
28 декабря 2022 г. 15:11
AREA и Siemens обсудили применение ветровой энергии в производстве зеленого водорода

Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана обсудило с немецкой компанией Siemens Energy возможности использования большого потенциала ветряной энергии в Азербайджане в производстве "зеленого водорода".

Как сообщает Report со ссылкой на AREA, обсуждения состоялись в ходе встречи директора агентства Джавида Абдуллаева с представителем компании Siemens Energy Яшаром Мусаевым.

Дж.Абдуллаев подробно рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане в сфере возобновляемых источников энергии, внедрении водородной энергии, заключенных с международными компаниями контрактах в этой сфере, возможностях использования большого потенциала морской ветроэнергии в производстве "зеленого водорода".

Затем Я.Мусаев провел презентацию о производстве "зеленого водорода" в мире, методах получения водорода в промышленности, предстоящих планах и доступных технологиях.

В завершение были рассмотрены возможности сотрудничества.

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Версия на английском языке SAARES, Siemens mull use of wind power in green hydrogen production
Версия на азербайджанском языке AREA “Siemens" ilə külək enerjisinin "yaşıl hidrogen" istehsalında istifadəsini müzakirə edib

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