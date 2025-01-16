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Араз Мамедзаде: Страны Азии и Африки проявляют интерес к сотрудничеству с "Азеришыг"

Араз Мамедзаде: Страны Азии и Африки проявляют интерес к сотрудничеству с "Азеришыг" В сотрудничестве с ОАО "Азеришыг" на сегодняшний день заинтересованы многие страны.
Энергетика
16 января 2025 г. 16:22
Араз Мамедзаде: Страны Азии и Африки проявляют интерес к сотрудничеству с Азеришыг

В сотрудничестве с ОАО "Азеришыг" на сегодняшний день заинтересованы многие страны.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом сказал журналистам директор Центра обучения и инноваций "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, после климатической конференции COP29 в Баку многие китайские компании начали сотрудничество с ОАО "Азеришыг".

"Кроме этого, представители некоторых стран Азии и Африки, с которыми мы провели встречи, проявляют интерес к современной модели сети 35/0,4 кВ, которую "Азеришыг" успешно представил на нескольких международных платформах". – отметил он.

А. Мамедзаде добавил, что эта модель полностью построена на "зеленых технологиях", а потери энергии в ней сведены к минимуму: "Технология полностью соответствует международным стандартам и обеспечивает как высокую энергоэффективность, так и бесперебойное энергоснабжение".

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Версия на английском языке Araz Mammadzada: Asian and African countries show interest in cooperation with Azerishig
Версия на азербайджанском языке Araz Məmmədzadə: "Asiya və Afrika ölkələri “Azərişıq” ilə əməkdaşlığa maraq göstərir"

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