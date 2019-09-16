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Aramco запускает резервные месторождения для компенсации добычи нефти

Aramco запускает резервные месторождения

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco воспользуется имеющимися неактивными нефтяными морскими месторождениями, чтобы частично восполнить потерю производства этого сырья из-за атак дронов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Saudi Aramco запускает неактивные морские нефтяные месторождения - часть их запаса резервных мощностей - чтобы частично восполнить потерю добычи", - приводит агентство слова источников. При этом в компании все менее оптимистично оценивают вероятность быстрого восстановления производства нефти, отметили источники агентства.Ранее в понедельник агентство Рейтер передало со ссылкой на свои источники, что полное возвращение добычи нефти Саудовской Аравии к прежним уровням может занять месяцы.Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщала, что страна намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов.
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