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Aramco удовлетворит запросы большинства азиатских стран на поставку нефти

Aramco удовлетворит запросы большинства азиатских стран на поставку нефти Саудовская Аравия будет поставлять всю сырую нефть, которая была запрошена НПЗ Индии и четырьмя другими азиатскими потребителями
Энергетика
12 апреля 2021 г. 16:37
Aramco удовлетворит запросы большинства азиатских стран на поставку нефти

Саудовская Аравия будет поставлять всю сырую нефть, которая была запрошена государственными нефтеперерабатывающими предприятиями Индии и по крайней мере четырьмя другими азиатскими потребителями в следующем месяце.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По словам официальных лиц, уведомленных Saudi Aramco, королевство полностью удовлетворит запросы большинства нефтепереработчиков при загрузке грузов в мае.

Во главе с Саудовской Аравией Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники с мая восстановят часть предложения, которое было сокращено из-за пандемии, опустошающей спрос. После этого решения саудовцы повысили цены на ключевом для себя азиатском рынке в ожидании дальнейшего восстановления потребления.

Текущий раунд распределения Индии привлек особое внимание после того, как ее четыре государственных нефтеперерабатывающих завода, включая Indian Oil Corp., резко снизили заявки на поставку саудовской нефти. В целом, по словам осведомленных источников, страна получит примерно один супертанкер класса Aframax — обычно это около 600 тыс. баррелей — меньше, чем было выделено в предыдущем месяце.

Напряженность между Индией и Саудовской Аравией из-за нефтяной политики Эр-Рияда привела к тому, что индийские госкомпании попросили сократить объемы производства в следующем месяце примерно на треть от их среднемесячных потребностей. Тем не менее, НПЗ Индии находятся в пиковом сезоне технического обслуживания, и страна борется с рекордными масштабами новых заражений COVID-19. Потенциально это указывает на то, что в мае Индии потребуются меньшие объемы сырья, чем обычно.

Между тем, объемы нефти сорта Arab Light были сокращены для двух других покупателей в регионе, а третий покупатель получил поставку в Азию, но был уведомлен о некоторых сокращениях своих операций в США.

Отметим, что импорт саудовской нефти в Индию упал в феврале на 42% по сравнению с предыдущим месяцем, до 10-летнего минимума в 445,2 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия, которая неизменно входила в число двух крупнейших поставщиков Индии, опустилась на 4-е место впервые, по крайней мере, с января 2006 года.

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Версия на английском языке Aramco to meet oil supply demands of most Asian countries

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