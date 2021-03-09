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Aramco повысила апрельские цены на нефть для Азии и США

Aramco повысила апрельские цены на нефть для Азии и США Цена для покупателей нефти Arab Light в Азии достигла максимума с марта прошлого года
Энергетика
9 марта 2021 г. 15:20
Aramco повысила апрельские цены на нефть для Азии и США

Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть с поставкой в апреле для покупателей в Азии и США.

Как передает Report со ссылкой на angi, это было сделано на фоне решения группы ОПЕК+ не поднимать добычу в следующем месяце.

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила цену на Arab Light на 0,40 доллара США за баррель для азиатского рынка и на 1,4 доллара США за баррель для США. Цена для покупателей нефти Arab Light в Азии достигла таким образом максимума с марта прошлого года. Компания также повысила цены на все сорта своей нефти, за исключением Arab Heavy, цена которой осталась неизменной.

Вместе с тем, Saudi Aramco снизила цену на нефть для покупателей в Европе.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Как сообщалось ранее, стоимость барреля майской нефти Brent 9 марта к 9:31 (по бакинскому времени) составила 68,36 доллара США (+0,18%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по 65,09 доллара США (+0,06%). Цена открытия составила 68,01 и 64,72 долларов США соответственно.

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