Aramco намерена нарастить продажу нефти на 50%

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Aramco Trading Company (ATC), подразделение национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, намерена к 2020 году увеличить продажу нефти на 50%.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент АТС Ибрагим Эль-Буаинаин.

“В настоящий момент мы на уровне 4 млн баррелей в день. Нашей задачей является 6 млн баррелей в день", - сказал Эль-Буаинаин.

По его словам, компания также намерена увеличить продажу сжиженного природного газа (СПГ), используя в качестве торгового хаба свой сингапурский офис.