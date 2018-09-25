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    Aramco намерена нарастить продажу нефти на 50%

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Aramco Trading Company (ATC), подразделение национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, намерена к 2020 году увеличить продажу нефти на 50%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент АТС Ибрагим Эль-Буаинаин.

    “В настоящий момент мы на уровне 4 млн баррелей в день. Нашей задачей является 6 млн баррелей в день", - сказал Эль-Буаинаин. 

    По его словам, компания также намерена увеличить продажу сжиженного природного газа (СПГ), используя в качестве торгового хаба свой сингапурский офис.

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