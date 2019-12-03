​Aramco изучает возможности в Азербайджане

Азербайджан имеет большие возможности в нефтегазовой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Aramco Overseas Ахмед аль-Шиха на мероприятии "Возможности расширения цепочки поставок Каспийского региона в Саудовскую Аравию" в Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан имеет большое значение для Саудовской Аравии.

Ахмед аль-Шиха напомнил, что его компания открыла свой офис в Баку в 2018 году: "Мы изучаем различные отрасли в Азербайджане. Здесь имеются возможности в сферах Upstream и Downstream".