О нас
Report Georgia
Аудио новости

Арабская страна приготовилась к отказу от нефти

Арабская страна приготовилась к отказу от нефти Власти Кувейта, арабской страны и одного из крупнейших мировых экспортеров нефти, приготовились к отказу от экономики, опирающейся на ее продажу.
Энергетика
11 января 2022 г. 10:51
Арабская страна приготовилась к отказу от нефти

Власти Кувейта, арабской страны и одного из крупнейших мировых экспортеров нефти, приготовились к отказу от экономики, опирающейся на ее продажу.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg. Местный суверенный фонд собираются перестроить под ESG-активы.

Суверенный фонд Кувейта, находящийся под управлением специального органа — Kuwait Investment Authority (KIA), является старейшим в мире и третьим по объему активов, стоимость которых достигает 700 миллиардов долларов США. Все они были приобретены на средства, заработанные на продаже нефти, однако теперь власти страны собираются привести портфель фонда в соответствие с принципами ESG (экологического, социального и корпоративного управления).

Реформированием фонда, который часто также называют KIA, должен заняться недавно назначенный управляющим Ганем аль-Гунайман. По его словам, фонд будет ориентироваться на всемирно признанные стандарты ESG, чтобы быть уверенным в том, что вложения производятся в компании, в полной мере отвечающие их принципам.

KIA намерен инвестировать в компании из различных стран и отраслей экономики, в том числе в те, которые «осознали последствия и приспособились к долгосрочным рискам, связанным с изменением климата». Ожидается, что руководство фонда обратит внимание на акции компаний из Саудовской Аравии.

При этом, в отличие от соседей по региону Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейт не ставит перед собой целей по достижению углеродной нейтральности, при которой производимые выбросы компенсируются или улавливаются.

По оценкам экспертов, к 2025 году совокупный объем рынка ESG достигнет 50 триллионов долларов США. Ключевую роль в этом сыграет интерес со стороны институциональных инвесторов, в том числе суверенных фондов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kuwait prepares to reject oil-reliant economy

Самое важное

МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
10 января 2022 г. 15:27
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
10 января 2022 г. 14:39
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
10 января 2022 г. 11:16
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
10 января 2022 г. 08:20
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
Хулуси Акар: Нашей целью является достижение прочного мира и стабильности на всем Кавказе
8 января 2022 г. 19:09
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 января 2022 г. 16:27
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
Генпрокуратура: Расследуется факт вырубки деревьев в Баку экс-депутатом
7 января 2022 г. 13:15
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Президенты Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
6 января 2022 г. 19:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi