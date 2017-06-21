API: Запасы нефти в США сократились, бензина увеличились

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На неделе 10-16 июня запасы нефти в США показали сокращение на 2,72 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Американского института нефти (API). Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 2,1 млн баррелей. Согласно докладу API, за неделю запасы бензина в США увеличились на 0,346 млн баррелей.

Напомним, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня подтвердит или опровергнет цифры от API. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 1,25 млн баррелей, которое может спровоцировать рост цен на нефть.

Аналитическая группа Report отмечает, что цена на нефть сорта Brent начала снижаться на фоне известий о наращивании добычи в Ливии и в настоящее время торгуется приблизительно по 46 долларов/баррель. Недовольство участников рынка решением ОПЕК о пролонгации Венского соглашения, а также известия об увеличении запасов и нефтедобычи в США способствовали падению цен на нефть. По этой причине прогнозируется колебание цены на Brent в диапазоне 42-52 долларов за баррель к концу года.