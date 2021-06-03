API: В США резко сократились запасы сырой нефти

Тем временем, запасы бензина выросли на 2,5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,56 млн баррелей

Запасы сырой нефти в Соединенных Штатах резко снизились по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

Запасы нефти упали на 5,36 млн баррелей за неделю, завершившуюся 28 мая. Тем временем, запасы бензина выросли на 2,5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,56 млн баррелей, показали данные API.

На этой неделе API опубликовал свои данные на день позже обычного, поскольку 31 мая в Соединенных Штатах был выходным днем. Официальные показатели запасов от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) будут обнародованы 3 мая к 20:00 (по бакинскому времени).

Ранее API сообщил о снижении запасов сырой нефти в США на 439 тыс. баррелей. При этом запасы бензина снизились на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 5,1 млн баррелей.