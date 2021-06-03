О нас
Report Georgia
Аудио новости

API: В США резко сократились запасы сырой нефти

API: В США резко сократились запасы сырой нефти Тем временем, запасы бензина выросли на 2,5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,56 млн баррелей
Энергетика
3 июня 2021 г. 18:04

Запасы сырой нефти в Соединенных Штатах резко снизились по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

Запасы нефти упали на 5,36 млн баррелей за неделю, завершившуюся 28 мая. Тем временем, запасы бензина выросли на 2,5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,56 млн баррелей, показали данные API.

На этой неделе API опубликовал свои данные на день позже обычного, поскольку 31 мая в Соединенных Штатах был выходным днем. Официальные показатели запасов от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) будут обнародованы 3 мая к 20:00 (по бакинскому времени).

Ранее API сообщил о снижении запасов сырой нефти в США на 439 тыс. баррелей. При этом запасы бензина снизились на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 5,1 млн баррелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Израиля
Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Израиля
3 июня 2021 г. 16:15
Полиция перешла на усиленный режим работы 
Полиция перешла на усиленный режим работы 
3 июня 2021 г. 16:01
Отважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоОтважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
3 июня 2021 г. 15:42
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества
ФотоАзербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества
3 июня 2021 г. 13:52
Эммануэль Макрон направил письмо президенту Азербайджана
Эммануэль Макрон направил письмо президенту Азербайджана
3 июня 2021 г. 13:44
СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных
СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных
3 июня 2021 г. 13:13
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
3 июня 2021 г. 11:11
В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила
В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила
3 июня 2021 г. 10:44
В Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО
ФотоВ Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО
2 июня 2021 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi