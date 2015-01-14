​АП: Президент Ильхам Алиев предпринял гуманный шаг и дал поручение Тарифному совету

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На заседании Тарифного совета Азербайджанской Республики, состоявшегося 12 января 2015 года, в соответствии с законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" от 30 декабря 2014 года были рассмотрены тарифы на нефтепродукты и принято соответствующее решение.

Согласно решению, розничная цена продажи автомобильного бензина марки АИ-92 была установлена в размере 72 гяп. за литр, а розничная цена продажи дизельного топлива - в размере 62 гяп. за литр.

Как отмечает Report, в Администрации президента Азербайджанской Республики АзерТАдж сообщили, что в последних изменениях, внесенных в Налоговый кодекс, было предусмотрено применение нового механизма дорожного налога с прибавлением по 2 гяп. к розничной цене за каждый литр нефтепродуктов. Согласно изменениям, Тарифный совет на заседании, состоявшемся 12 января, принял решение о продаже, дополнив по 2 гяп. дорожного налога к розничной цене продажи на нефтепродукты.

Президент Ильхам Алиев предпринял гуманный шаг и дал поручение Тарифному совету в связи с регулированием розничной цены продажи с учетом интересов граждан. Согласно поручению, 14 января 2015 года состоялось внеочередное заседание Тарифного совета, и после того как цены на нефтепродукты были пересмотрены, принято новое решение о регулировании тарифов.

Решение Тарифного совета от 12 января 2015 года "О регулировании тарифов на нефтяные продукты внутри страны" было аннулировано. Применяя на территории страны за счет снижения тарифов внутри компании на дорожный налог на 2 гяп. за каждый литр автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, направленных для местного потребления, розничная цена продажи автомобильного бензина марки АИ-92 установлена, как и прежде, на уровне 70 гяп. за 1 литр, а розничная цена продажи дизельного топлива - 60 гяп. за 1 литр. Вместе с тем, оптовая цена сжиженного газа снижена с 300 манатов до 263,6 маната за 1 тонну, и розничная цена вместе с дорожным налогом установлена в размере 300 манатов за 1 тонну.

Отмечено, что до 2015 года ежегодный дорожный налог уплачивался физическими лицами в зависимости от объема двигателя автотранспортных средств при прохождении технического осмотра, а юридическими лицами - при предоставлении налоговым органам соответствующей декларации по имеющимся на балансе автомобилям. Впредь дорожный налог за эксплуатацию автомобильных средств будет оплачиваться не за счет юридических и физических лиц, а за счет компаний, производящих и импортирующих топливо.