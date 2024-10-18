АО "КазТрансОйл" увеличил обьем транспортировки на 4%

АО "КазТрансОйл" за 9 месяцев текущего года транспортировал 33 млн 653 тыс. тонн нефти, что на 1 млн 237 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

АО "КазТрансОйл" за 9 месяцев текущего года транспортировал 33 млн 653 тыс. тонн нефти, что на 1 млн 237 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

Как передает казахстанский бюро Report по ссылкой на пресс службу компании.

По данным АО, объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана на по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" сохранился на уровне показателя аналогичного периода 2023 года и составил 13 млн 93 тыс. тонн.

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО составил 2 млн 556 тыс. тонн, что на 71 тыс. тонн больше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2023 года.

По системе нефтепроводов ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" транспортировано 13 млн 833 тыс. тонн нефти, что на 80 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

Объем транспортировки нефти по нефтепроводу ТОО "СЗТК МунайТас" составил 4 млн 235 тыс. тонн, это на 248 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.