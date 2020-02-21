Итальянская Ansaldo Energia поможет Азербайджану в привлечении инвестиций в сектор ВИЭ

Итальянский производитель энергетических турбин Ansaldo Energia подписал два соглашения по изучению различных проектов по выработке электроэнергии в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, Ansaldo Energia предлагает себя в качестве системного интегратора, чтобы обеспечить правильное управление возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в энергетической системе страны.

Оба меморандума о взаимопонимании (МОВ) сосредоточены вокруг потенциальной помощи Азербайджану в его программах развития энергетической системы и переходного периода. Проекты могут охватывать как традиционные, так и возобновляемые источники энергии.

В рамках первого меморандума, подписанного с АО "Азерэнержи", Ansaldo Energia представит экономическое предложение по 10-летнему контракту на обслуживание двух существующих в стране электростанций с комбинированным циклом. Это также создает основу для тесного сотрудничества по соглашению о строительстве нового завода "Яшма", электростанции с комбинированным циклом мощностью 1000 МВт. Ansaldo будет предоставлять инженерные, закупочные и строительные услуги в соответствии с этой последней частью соглашения.

«Энергетический переход является стратегической целью для Азербайджана, который стимулирует инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии, - сказал генеральный директор Ansaldo Energia Джузеппе Марино. - На основе подписанных соглашений Ansaldo Energia предлагает себя в качестве системного интегратора, который позволит надлежащим образом управлять возобновляемыми источниками энергии в структуре энергопотребления».

Второй меморандум, подписанный с Министерством энергетики Азербайджана, предусматривает анализ энергетического потенциала и создание подходящих условий для инвестиций в проекты по устойчивой и возобновляемой энергии в Азербайджане.

Подписание меморандумов о взаимопонимании состоялось в Риме.