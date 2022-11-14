Аномально теплая зима в Европе снизит потребность в газе

Грядущей зимой Европа вероятнее всего столкнется с аномальным теплом - температура превысит исторические значения.

Грядущей зимой Европа вероятнее всего столкнется с аномальным теплом - температура превысит исторические значения.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование климатической службы Copernicus.

Ученые полагают, что температуры выше среднего будут зафиксированы в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей. В Великобритании, Центральной и Южной Европе зима будет теплой с вероятностью 50-60%, осадков во Франции и Германии выпадет гораздо меньше.

В материале отмечается, что высокие температуры могут ослабить спрос на природный газ, который в условиях сложившегося энергокризиса вырос в цене. Теплая погода может избежать дефицита топлива, которым европейские страны заполнили хранилища. Уровень запасов сейчас составляет 95,51% – это более 102 млрд кубометров активного газа.