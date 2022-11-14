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Аномально теплая зима в Европе снизит потребность в газе

Аномально теплая зима в Европе снизит потребность в газе Грядущей зимой Европа вероятнее всего столкнется с аномальным теплом - температура превысит исторические значения.
Энергетика
14 ноября 2022 г. 11:34
Аномально теплая зима в Европе снизит потребность в газе

Грядущей зимой Европа вероятнее всего столкнется с аномальным теплом - температура превысит исторические значения.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование климатической службы Copernicus.

Ученые полагают, что температуры выше среднего будут зафиксированы в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей. В Великобритании, Центральной и Южной Европе зима будет теплой с вероятностью 50-60%, осадков во Франции и Германии выпадет гораздо меньше.

В материале отмечается, что высокие температуры могут ослабить спрос на природный газ, который в условиях сложившегося энергокризиса вырос в цене. Теплая погода может избежать дефицита топлива, которым европейские страны заполнили хранилища. Уровень запасов сейчас составляет 95,51% – это более 102 млрд кубометров активного газа.

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Версия на английском языке Abnormally warm winter in Europe to reduce gas demand

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