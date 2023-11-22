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Анна Лобанова: Регион SPECA обладает большим потенциалом стремительного развития энергосвязей

Анна Лобанова: Регион SPECA обладает большим потенциалом стремительного развития энергосвязей Регион SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) - один из редких в мире, который обладает большим потенциалом стремительного развития энергетических связей.
Энергетика
22 ноября 2023 г. 12:20
Анна Лобанова: Регион SPECA обладает большим потенциалом стремительного развития энергосвязей

Регион SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) - один из редких в мире, который обладает большим потенциалом стремительного развития энергетических связей.

Как сообщает Report, об этом представитель Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО) Анна Лобанова заявила на проходящем сегодня в Баку экономическом форуме "Превращение региона SPECA в глобальный коммуникационный хаб".

"Если говорить об энергетическом переходе, то здесь есть два основных направления. Во-первых, необходимо построить более чистые энергосистемы, а во-вторых, обеспечивать их электрификацию. Это очень важные инструменты, и они должны применяться параллельно. В то же время важно обеспечить диверсификацию энергосистем", - отметила Лобанова.

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Версия на азербайджанском языке Anna Lobanova: "SPECA enerji bağlantısı baxımından sürətlə irəli gedən dünyanın nadir regionlarından biridir"

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