Анна Лобанова: Регион SPECA обладает большим потенциалом стремительного развития энергосвязей

Регион SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) - один из редких в мире, который обладает большим потенциалом стремительного развития энергетических связей.

Регион SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) - один из редких в мире, который обладает большим потенциалом стремительного развития энергетических связей.

Как сообщает Report, об этом представитель Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО) Анна Лобанова заявила на проходящем сегодня в Баку экономическом форуме "Превращение региона SPECA в глобальный коммуникационный хаб".

"Если говорить об энергетическом переходе, то здесь есть два основных направления. Во-первых, необходимо построить более чистые энергосистемы, а во-вторых, обеспечивать их электрификацию. Это очень важные инструменты, и они должны применяться параллельно. В то же время важно обеспечить диверсификацию энергосистем", - отметила Лобанова.