Anglo Asian Mining открыла новые месторождения меди и золота в Азербайджане

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) открыла новые месторождения меди и золота на территории Гедабекского района Азербайджана.

Как передает Report, об этом компания сообщила на официальном сайте.

Район Авшанчлы, где были обнаружены залежи меди и золота, расположен в 10,5 километрах к северо-востоку от Гедабека. В этом районе имеются две золотомедные зоны, Авшанчлы-1 и Авшанчлы-2, и медно-золотая зона Авшанчлы-3.

Золоторудное месторождение "Гилар" находится в двух километрах к югу от "Авшанчлы-1".

Компания выявила содержание 11,8 грамма золота на тонну на месторождении в Северной зоне и 16 граммов золота на тонну - в Южной зоне.

AAM также отмечает, что в Авшанчлы-1 началось алмазное бурение, и запланирована программа бурения в Гиларе.

Anglo Asian заявила, что на данный момент компания проделывает работу для получения оценки Объединенного комитета по запасам руды.

«Мы рады сообщить об обнаружении двух дополнительных месторождений полезных ископаемых на территории Гедабека - Авшанчлы и Гилар. Эти открытия демонстрируют нашу веру в дальнейший потенциал контрактной площади Гедабек и эффективность наших геологических разведок", - сказал генеральный директор компании Реза Вазири.

Кроме того, компания сообщила, что она расширила программу бурения на контрактной площади Гоша, в Азербайджане. Бурение на шести алмазных скважинах было завершено в третьем квартале. В Ордубаде результаты анализа после бурения восьми алмазных скважин на медно-серебряной зоне Дырныс дали хорошие оценки.