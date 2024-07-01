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Anglo American остановила добычу на шахте в Квинсленде из-за пожара

Anglo American остановила добычу на шахте в Квинсленде из-за пожара Горнодобывающая компания Anglo American остановила работы на угольной шахте Grosvenor, расположенной в австралийском штате Квинсленд, после подземного пожара, случившегося в субботу.
Энергетика
1 июля 2024 г. 14:24
Anglo American остановила добычу на шахте в Квинсленде из-за пожара

Горнодобывающая компания Anglo American остановила работы на угольной шахте Grosvenor, расположенной в австралийском штате Квинсленд, после подземного пожара, случившегося в субботу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба компании.

"Обновленные прогнозы производства металлургического угля будет предоставлены, как только появится дополнительная информация", - отмечается в сообщении.

30 июня компания предупредила, что производство могут остановить на несколько месяцев, учитывая вероятный ущерб.

В первом полугодии этого года Anglo American, по предварительным оценкам, добыла около 8 млн тонн угля для сталелитейной отрасли, из которых 2,3 млн приходилось на Grosvenor. В целом в 2024 году планировалось выпустить 15-17 млн тонн, в том числе около 3,5 млн тонн в Grosvenor.

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Версия на английском языке British mining firm Anglo American halts work at Queensland mine

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