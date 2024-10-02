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Анастасия Исаенко: Carbon Limits разработала проект MIST благодаря сотрудничеству с SOCAR

Анастасия Исаенко: Carbon Limits разработала проект MIST благодаря сотрудничеству с SOCAR Проект MIST компании Carbon Limits был создан на основе сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
2 октября 2024 г. 12:08
Анастасия Исаенко: Carbon Limits разработала проект MIST благодаря сотрудничеству с SOCAR

Проект MIST (Methane Inventory Systematic Tool) компании Carbon Limits был создан на основе сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом заявила главный советник Carbon Limits Анастасия Исаенко на панельной дискуссии в рамках третьего дня Бакинской климатической недели.

По словам Исаенко, MIST активно используется в Центральной Азии и представляет собой бесплатный инструмент для управления выбросами метана, доступный всем нефтегазовым компаниям.

"Компания Carbon Limits уже несколько лет работает в Центральной Азии, сотрудничая с различными заинтересованными сторонами, включая правительства и национальные нефтегазовые компании. Проект MIST был разработан, чтобы помочь этим компаниям более эффективно управлять выбросами метана. Все началось с нашей работы с SOCAR около трех лет назад, когда мы осознали необходимость создания инструмента, который будет удобен в использовании и помогать проводить инвентаризацию на уровне источников выбросов. Это важно для точной оценки выбросов и выбора соответствующих технологий для их сокращения", - отметила Исаенко.

Она также подчеркнула, что первоначально MIST задумывался как инструмент для инвентаризации метана, но со временем превратился в полноценную систему управления выбросами, которая позволяет компаниям не только определять и количественно оценивать источники выбросов, но и разрабатывать стратегии по их снижению.

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Версия на английском языке Anastasia Isaenko: Carbon Limits developed MIST project thanks to co-op with SOCAR
Версия на азербайджанском языке Anastasiya İsayenko: “Carbon Limits” MIST layihəsini SOCAR ilə əməkdaşlıq sayəsində hazırlayıb"

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