Анар Мамедов: В следующем году НПЗ STAR превысит проектные мощности

Годовой объем производства турецкого нефтехимического гиганта Petkim составляет 3,6 млн тонн продукции

Годовой объем производства турецкого нефтехимического гиганта Petkim составляет 3,6 млн тонн продукции.

Как сообщает Report, об этом журналистам сегодня на онлайн-встрече заявил генеральный директор Petкim, актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция Анар Мамедов.

По его словам, 2 млн тонн из этой продукции поступают в продажу: "Доля Petkim на турецком рынке нефтехимического сырья составляет 18%.

Он отметил, что стандартная мощность нефтеперерабатывающего завода STAR составляет 10 млн тонн, что позволяет удовлетворить 20-25% потребностей Турции в нефтепродуктах".

А.Мамедов отметил, что объем сырья для переработки составляет 10,3 млн тонн сырой нефти и 0,3 млн кубометров природного газа в год: "Основные виды продукции - дизельное топливо (4,8 млн т), авиационное топливо (1,6 млн т), нафта (1,5 млн т). Кроме того, завод ежегодно производит 0,3 млн тонн сжиженного нефтяного газа, 1 млн тонн реформата, 0,7 млн тонн нефтяного кокса, 0,2 млн тонн серы".

Он отметил, что на НПЗ STAR планируется перерабатывать 11 млн тонн нефти: "В следующем году завод превысит проектные мощности, которые составят 106%. К концу этого года объем переработки нефти составит 76 млн баррелей".