О нас
Report Georgia
Аудио новости

Анар Мамедов: В следующем году НПЗ STAR превысит проектные мощности

Анар Мамедов: В следующем году НПЗ STAR превысит проектные мощности Годовой объем производства турецкого нефтехимического гиганта Petkim составляет 3,6 млн тонн продукции
Энергетика
25 декабря 2020 г. 16:43
Анар Мамедов: В следующем году НПЗ STAR превысит проектные мощности

Годовой объем производства турецкого нефтехимического гиганта Petkim составляет 3,6 млн тонн продукции.

Как сообщает Report, об этом журналистам сегодня на онлайн-встрече заявил генеральный директор Petкim, актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция Анар Мамедов.

По его словам, 2 млн тонн из этой продукции поступают в продажу: "Доля Petkim на турецком рынке нефтехимического сырья составляет 18%.

Он отметил, что стандартная мощность нефтеперерабатывающего завода STAR составляет 10 млн тонн, что позволяет удовлетворить 20-25% потребностей Турции в нефтепродуктах".

А.Мамедов отметил, что объем сырья для переработки составляет 10,3 млн тонн сырой нефти и 0,3 млн кубометров природного газа в год: "Основные виды продукции - дизельное топливо (4,8 млн т), авиационное топливо (1,6 млн т), нафта (1,5 млн т). Кроме того, завод ежегодно производит 0,3 млн тонн сжиженного нефтяного газа, 1 млн тонн реформата, 0,7 млн тонн нефтяного кокса, 0,2 млн тонн серы".

Он отметил, что на НПЗ STAR планируется перерабатывать 11 млн тонн нефти: "В следующем году завод превысит проектные мощности, которые составят 106%. К концу этого года объем переработки нефти составит 76 млн баррелей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Anar Məmmədov: “Gələn il STAR layihə gücünü üstələyəcək”

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
20 декабря 2020 г. 01:30
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
Потери Армении в войне растут
Потери Армении в войне растут
20 декабря 2020 г. 23:40
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi