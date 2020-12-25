Анар Мамедов: В следующем году НПЗ STAR превысит проектные мощности

Годовой объем производства турецкого нефтехимического гиганта Petkim составляет 3,6 млн тонн продукции.
Как сообщает Report, об этом журналистам сегодня на онлайн-встрече заявил генеральный директор Petкim, актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция Анар Мамедов.
По его словам, 2 млн тонн из этой продукции поступают в продажу: "Доля Petkim на турецком рынке нефтехимического сырья составляет 18%.
Он отметил, что стандартная мощность нефтеперерабатывающего завода STAR составляет 10 млн тонн, что позволяет удовлетворить 20-25% потребностей Турции в нефтепродуктах".
А.Мамедов отметил, что объем сырья для переработки составляет 10,3 млн тонн сырой нефти и 0,3 млн кубометров природного газа в год: "Основные виды продукции - дизельное топливо (4,8 млн т), авиационное топливо (1,6 млн т), нафта (1,5 млн т). Кроме того, завод ежегодно производит 0,3 млн тонн сжиженного нефтяного газа, 1 млн тонн реформата, 0,7 млн тонн нефтяного кокса, 0,2 млн тонн серы".
Он отметил, что на НПЗ STAR планируется перерабатывать 11 млн тонн нефти: "В следующем году завод превысит проектные мощности, которые составят 106%. К концу этого года объем переработки нефти составит 76 млн баррелей".