Анар Мамедов: TANAP поможет сократить дефицит текущего счета

© Report.az

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) позволит сократить дефицит текущего счета Турции, что является основным слабым местом ее экономики, и обеспечить безопасность поставок природного газа в страну.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью агентству Anadolu генеральный директор нефтехимического холдинга Petkim Holding Анар Мамедов.

Гендиректор сообщил, что первый газ (“Шахдениз-2”) по TANAP поступит в Турцию в 2018 году.

По его словам, на сегодняшний день компания SOCAR является крупнейшим зарубежным инвестором Турции: “В Турции мы не чувствуем себя чужими. Турция - близкая и братская страна. Будучи международной компанией SOCAR осуществляет инвестиции во многих странах мира, но наибольший их объем приходится на Турцию".

“С учетом проектов, реализуемых SOCAR в Турции, инвестиции компании к 2020 году достигнут 18 млрд долларов. В то же время компания уже инвестировала в турецкую экономику порядка 11 млрд долларов”, - сказал Мамедов.

Глава Petkim также сообщил, что нефтеперерабатывающий завод STAR будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

Гендиректор напомнил, что реализация проекта строительства контейнерного терминала порта Petlim даст возможность обрабатывать в Эгейском регионе суда большого тоннажа, что сократит расходы на транспортировку грузов.

"Только дефицит текущего счета платежного баланса нефтеперерабатывающего завода STAR SOCAR Turkey в Эгейском регионе сократится на 3,5%", - сказал А.Мамедов.

Он также подчеркнул, что, по предположениям компании, в нынешнем году цена на нефть будет варьироваться в пределах 50-60 долларов за баррель.