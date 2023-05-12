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Анар Мамедов: STAR наращивает объемы переработки нефти в Турции

Анар Мамедов: STAR наращивает объемы переработки нефти в Турции В этом году нефтеперерабатывающее предприятие SOCAR в Турции (STAR) планирует увеличить объемы и переработать до 12 млн тонн нефти.
Энергетика
12 мая 2023 г. 12:52
Анар Мамедов: STAR наращивает объемы переработки нефти в Турции

В этом году нефтеперерабатывающее предприятие SOCAR в Турции (STAR) планирует увеличить объемы и переработать до 12 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Анара Мамедова, генерального директора нефтехимического комплекса Petkim, в состав которого входит STAR, в 2022 году эти объемы составили 11,3 млн тонн.

По слова гендиректора, доля нефтехимического комплекса и нефтеперерабатывающего завода SOCAR сокращается, хотя объемы производства растут. "Это связано с тем, что промышленность Турции растет большими темпами", - сказал А.Мамедов.

Директор Petkim также сообщил, что в 2024 году STAR закроют на плановый ремонт сроком на 45-65 дней. Следующая остановка предприятия будет не раньше 2029 года, отметил он.

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Версия на английском языке Anar Mammadov: STAR ramping up oil refinery in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Anar Məmmədov: “STAR NEZ-in illik xam neft emal gücü artırılacaq”

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