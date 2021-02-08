Анар Мамедов: Слияние Petkim и STAR может произойти через 2-3 года

Petkim не планирует покупать долю в НПЗ STAR

Слияние нефтехимического комплекса Petkim и нефтеперерабатывающего завода STAR – активов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции – может занять 2-3 года.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция и генеральный директор Petkim Анар Мамедов во время выступления на турецком телеканале Bloomberg.

По его словам, производственная интеграция между двумя предприятиями уже достигнута: "Тем не менее, юридически это две отдельные компании. Но наша конечная цель - объединить Petkim и STAR".

Он отметил, что Petkim не планирует покупать долю в НПЗ STAR. Мамедов подчеркнул, что производственные мощности не сократились во время пандемии COVID-19, а показатели 2020 года не сильно отличаются от 2019 года.

“Рыночная доля Petkim составляет 18%. Для удовлетворения потребностей Турции необходимо еще 5 таких нефтехимических комплексов. Точно также у нас есть дефицит на рынке дизельного топлива. Турция вынуждена импортировать 3-4 млн тонн дизельного топлива в год. Мы поддерживаем новые инвестиции для сокращения дефицита и укрепления местного производителя”, - сказал Мамедов.