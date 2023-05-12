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Анар Мамедов: Реализация нового нефтехимического проекта SOCAR в Турции находится на повестке дня

Анар Мамедов: Реализация нового нефтехимического проекта SOCAR в Турции находится на повестке дня Совместный проект SOCAR Turkey и компании BP - нефтехимический проект Mercury в настоящее время полностью приостановлен, но может быть возобновлен в зависимости от рыночных условий.
Энергетика
12 мая 2023 г. 13:30
Анар Мамедов: Реализация нового нефтехимического проекта SOCAR в Турции находится на повестке дня

Совместный проект SOCAR Turkey и компании BP - нефтехимический проект Mercury в настоящее время полностью приостановлен, но может быть возобновлен в зависимости от рыночных условий.

Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey и генеральный директор Petkim Petrokimya Holding Анар Мамедов, отвечая на вопрос Report.

По его словам, проект был приостановлен по двум причинам: "Первая причина заключалась в том, что компания BP приняла решение приостановить инвестиции в нефтехимическое производство во всем мире в целом. Второй причиной является изменение за прошедшие пять лет рыночной конъюнктуры в сфере нефтехимического производства. Но это не означает, что проект не стоит на повестке дня. Если будут приемлемые рыночные условия, мы продолжим реализацию проекта с другой компанией".

По словам представителя SOCAR, сегодня нефтехимия занимает важное место в основной стратегии SOCAR: "Пока нет продукта, который мог бы заменить продукты нефтехимии. Поэтому этот проект всегда будет для нас на повестке дня".

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Версия на азербайджанском языке Anar Məmmədov: "SOCAR-ın Türkiyədə yeni neft-kimya layihəsinin reallaşdırılması gündəmdədir"

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