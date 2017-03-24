Анар Мамедов: Потребность Турции в нефтехимической продукции будет покрыта на 3,5%

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Petkim Holding является крупнейшим экспортером Эгейского региона.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор холдинга Анар Мамедов в своем выступлении на проходящем в Турции мероприятии Uludağ Ekonomi Zirvesi.

Он также отметил, что после завершения строительства нефтеперерабатывающего комплекса Star потребность Турции в нефтехимической продукции будет удовлетворена на 3,5%.

Кроме того, А.Мамедов сообщил, что реализация проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) ускоренно продолжается: "Завершено 70% работ по проекту и первый газ достигнет Европы в 2020 году. Турция получит первый газ из этого трубопровода в 2018 году. Задержек в реализации проекта нет. Проект строительства газопровода протяженностью 1 850 км оценивается в 8,5 млрд долларов. После его запуска будет удовлетворена большая часть спроса на газ в Турции".