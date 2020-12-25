Анар Мамедов: Petкim не понес ущерб от пандемии в 2020 году

"В этом году спрос на продукцию Petkim в Турции вырос"

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR Rafinery, построенный Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на полуострове Алиага в турецком городе Измир, не сократил производство.

Как сообщает Report, об этом журналистам на сегодняшней онлайн-встрече заявил генеральный директор Petкim, актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция Анар Мамедов.

По его словам, во время пандемии коронавируса завод изменил конфигурацию производства: "Предпочтение было отдано производству дизельного топлива. В настоящее время в STAR продолжается производство на полную мощность".

А.Мамедов также отметил, что в 2021 году на заводе будет продолжена работа по созданию добавленной стоимости за счет увеличения производственных мощностей.

Он отметил, что компания Petkim не понесла ущерб от пандемии коронавируса: "Напротив, в этом году спрос на продукцию Petkim в Турции вырос. Полагаем, что в 2021 году эта тенденция продолжится”.

Он также подчеркнул, что на следующий год не планируется расширение ассортимента продукции.