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Анар Мамедов: Petкim не понес ущерб от пандемии в 2020 году

Анар Мамедов: Petкim не понес ущерб от пандемии в 2020 году "В этом году спрос на продукцию Petkim в Турции вырос"
Энергетика
25 декабря 2020 г. 16:47
Анар Мамедов: Petкim не понес ущерб от пандемии в 2020 году

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR Rafinery, построенный Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на полуострове Алиага в турецком городе Измир, не сократил производство.

Как сообщает Report, об этом журналистам на сегодняшней онлайн-встрече заявил генеральный директор Petкim, актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция Анар Мамедов.

По его словам, во время пандемии коронавируса завод изменил конфигурацию производства: "Предпочтение было отдано производству дизельного топлива. В настоящее время в STAR продолжается производство на полную мощность".

А.Мамедов также отметил, что в 2021 году на заводе будет продолжена работа по созданию добавленной стоимости за счет увеличения производственных мощностей.

Он отметил, что компания Petkim не понесла ущерб от пандемии коронавируса: "Напротив, в этом году спрос на продукцию Petkim в Турции вырос. Полагаем, что в 2021 году эта тенденция продолжится”.

Он также подчеркнул, что на следующий год не планируется расширение ассортимента продукции.

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Версия на азербайджанском языке Anar Məmmədov: “Petkim” 2020-ci ildə pandemiyadan ziyan görməyib”

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