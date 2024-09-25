О нас

Анар Ахундов: Азербайджан и Словакия обсуждают практические аспекты поставок газа

Анар Ахундов: Азербайджан и Словакия обсуждают практические аспекты поставок газа Азербайджан и Словакия обсуждают практические аспекты поставок и транспортировки газа через соответствующие газовые системы.
Энергетика
25 сентября 2024 г. 16:33
Анар Ахундов: Азербайджан и Словакия обсуждают практические аспекты поставок газа

Азербайджан и Словакия обсуждают практические аспекты поставок и транспортировки газа через соответствующие газовые системы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Анар Ахундов на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, участие Словакии в проекте газового коридора "Кольцо солидарности" очень важно для развития двусторонних энергетических связей между Баку и Братиславой.

"Наше сотрудничество в рамках этого проекта вступило в новый этап после подписания в 2023 году в Софии Меморандума о взаимопонимании между SOCAR и операторами распределительных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. В настоящее время мы обсуждаем практические аспекты подачи и транспортировки газа с использованием соответствующих систем”, - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Anar Akhundov: Azerbaijan, Slovakia explore practical aspects of gas supply
Версия на азербайджанском языке Anar Axundov: “Azərbaycan ilə Slovakiya qaz tədarükünün praktiki tərəflərini müzakirə edir”

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi