Анар Ахундов: Азербайджан и Словакия обсуждают практические аспекты поставок газа

Азербайджан и Словакия обсуждают практические аспекты поставок и транспортировки газа через соответствующие газовые системы.

Азербайджан и Словакия обсуждают практические аспекты поставок и транспортировки газа через соответствующие газовые системы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Анар Ахундов на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, участие Словакии в проекте газового коридора "Кольцо солидарности" очень важно для развития двусторонних энергетических связей между Баку и Братиславой.

"Наше сотрудничество в рамках этого проекта вступило в новый этап после подписания в 2023 году в Софии Меморандума о взаимопонимании между SOCAR и операторами распределительных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. В настоящее время мы обсуждаем практические аспекты подачи и транспортировки газа с использованием соответствующих систем”, - сказал он.