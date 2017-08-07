Аналитики: Участникам сделки ОПЕК+ будет сложно договориться о ее продлении

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Участникам сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет очень сложно договориться о ее продлении после марта 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по мнению опрошенных агентством аналитиков, Россия больше всех заинтересована в выходе из соглашения, в то время как Саудовская Аравия, напротив, склоняется к его продлению.

России изначально было сложнее в отличии от большинства стран ОПЕК+ решиться на сокращение добычи. Такая ситуация сложилась из-за суровых климатических условий, не позволяющих резко уменьшить извлечение нефти. Кроме того, российские нефтяники за последние годы вложили существенный объем инвестиций в новые проекты, что должно было обеспечить рост добычи еще как минимум до конца 2019 года.

Аналитик Sberbank SIB Валерий Нестеров считает, что Россия, скорее всего, не пойдет на продление срока сокращения добычи нефти, так как нефтяники намерены реализовать существующий потенциал роста и не хотят пускать конкурентов на рынки, где они работают. "На данный момент в отрасли превалирует желание завершить сделку, такое стремление есть и у России", - сказал он.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко также считает, что достичь соглашения в этот раз будет сложнее. В частности, это связано с недостаточным темпом сокращения товарных запасов, накопившихся в нефтехранилищах и танкерах по всему миру. "Некоторое разочарование в эффективности сделки, возможно, привело к тому, что страны - участницы соглашения снизили степень выполнения соглашения - по данным МЭА, с 95% в мае до 78% в июне. Однако пока рано говорить, что есть устойчивая тенденция к снижению этого показателя", - заметил он.