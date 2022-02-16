Аналитики прогнозируют снижения запасов нефти в США за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 февраля, сократились на 1,6 млн баррелей и достигли 408,6 млн.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 февраля, сократились на 1,6 млн баррелей и достигли 408,6 млн.

Как передает Report, такие прогнозы дают аналитики до публикации еженедельного обзора Минэнерго США, который будет обнародован сегодня.

Утром Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в январе сохранилась на уровне декабря в 5,4%. В месячном выражении, как ожидается, потребительские цены за отчетный месяц уменьшились на 0,2% после роста на 0,5% в декабре.

Днем европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в декабре уменьшился на 0,5% в годовом выражении после снижения на 1,5% в ноябре. В месячном выражении ожидается рост на 0,3% после увеличения на 2,3% месяцем ранее.

Далее Минторговли США обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в январе вырос в месячном выражении на 2% после снижения на 1,9% в декабре.

Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране в январе. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель поднялся на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее.

Также ФРС опубликует протокол своего последнего заседания 25-26 января, когда она ожидаемо сохранила базовую (учетную) ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор принял решение о сохранении темпов сворачивания выкупа активов с рынка в феврале.