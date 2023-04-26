Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, (завершилась 21 апреля), снизились на 1,7 млн баррелей, до 464,3 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, (завершилась 21 апреля), снизились на 1,7 млн баррелей, до 464,3 млн баррелей.

Как передает Report, такой прогноз дают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Эти данные выйдут в еженедельном обзоре Управления энергетической информации Минэнерго США в среду вечером.

Кроме того, исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в мае индикатор составит минус 27,9 пункта после уровня апреля в минус 29,5 пункта.