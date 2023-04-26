О нас

Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю

Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, (завершилась 21 апреля), снизились на 1,7 млн баррелей, до 464,3 млн баррелей.
Энергетика
26 апреля 2023 г. 09:30
Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, (завершилась 21 апреля), снизились на 1,7 млн баррелей, до 464,3 млн баррелей.

Как передает Report, такой прогноз дают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Эти данные выйдут в еженедельном обзоре Управления энергетической информации Минэнерго США в среду вечером.

Кроме того, исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в мае индикатор составит минус 27,9 пункта после уровня апреля в минус 29,5 пункта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Analitiklər həftə ərzində ABŞ-da neft ehtiyatlarının azalacağını proqnozlaşdırırlar
Версия на английском языке Analysts predict weekly decline in US oil inventories

Самое важное

Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
25 апреля 2023 г. 12:04
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
24 апреля 2023 г. 14:15
МИД Азербайджана ответил Франции
МИД Азербайджана ответил Франции
24 апреля 2023 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
24 апреля 2023 г. 11:18
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
23 апреля 2023 г. 15:55
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
23 апреля 2023 г. 14:48
Президент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
20 апреля 2023 г. 16:20
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi