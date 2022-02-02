Аналитики прогнозируют рост запасов нефти в США за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 января, увеличились на 1,8 млн баррелей, достигнув 418 млн.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 января, увеличились на 1,8 млн баррелей, достигнув 418 млн.

Как передает Report, соответствующие данные сегодня вечером будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго Соединенных Штатов.

Днем европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительную оценку инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что годовой рост потребительских цен в январе замедлился до 4,4% с 5% в декабре.

Кроме того, будут обнародованы данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за январь. Ожидается, что показатель вырос на 207 тыс. после роста в декабре на 807 тыс.