О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аналитики прогнозируют рост запасов нефти в США за неделю

Аналитики прогнозируют рост запасов нефти в США за неделю Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 января, увеличились на 1,8 млн баррелей, достигнув 418 млн.
Энергетика
2 февраля 2022 г. 09:25
Аналитики прогнозируют рост запасов нефти в США за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 января, увеличились на 1,8 млн баррелей, достигнув 418 млн.

Как передает Report, соответствующие данные сегодня вечером будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго Соединенных Штатов.

Днем европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительную оценку инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что годовой рост потребительских цен в январе замедлился до 4,4% с 5% в декабре.

Кроме того, будут обнародованы данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за январь. Ожидается, что показатель вырос на 207 тыс. после роста в декабре на 807 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Analysts predict rise in US oil inventories

Экслюзивные новости

В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
1 февраля 2022 г. 19:29
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
1 февраля 2022 г. 17:55
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
1 февраля 2022 г. 14:52
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi