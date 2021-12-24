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Аналитики прогнозируют рост стоимости нефти на мировых рынках до 80 долларов

Аналитики прогнозируют рост стоимости нефти на мировых рынках до 80 долларов Котировки Brent сегодня утром снизились, но остались заметно выше важного уровня - 75 долларов США за баррель.
Энергетика
24 декабря 2021 г. 11:28
Аналитики прогнозируют рост стоимости нефти на мировых рынках до 80 долларов

Котировки Brent сегодня утром снизились, но остались заметно выше важного уровня - 75 долларов США за баррель.

Как передает Report cо ссылкой на данные торгов, цены на нефть Brent в ходе торговой сессии четверга протестировали отметку 77 долларов США за баррель и остались к закрытию торгов чуть ниже ее, на позитивной ноте завершив предпраздничный для рынков Запада день.

Аналитики считают, что это открывает технический потенциал роста стоимости нефти до 80 долларов за баррель.

Уход на второй планы опасений по "омикрон"-штамму позволил нефтяным котировкам выйти на максимумы с конца ноября, отыграв 61% просадки, вызванной активизацией новой штамма.

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Версия на английском языке Analysts expect rise in oil prices in global markets to $80

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