Аналитики прогнозируют позитивный тренд спроса на нефть в 2022 году

Нефть стабильно держится на отметке выше 69 долларов США за баррель как следствие медленного восстановления добычи в США, приостановленного ураганом "Ида" более недели назад.

Нефть стабильно держится на отметке выше 69 долларов США за баррель как следствие медленного восстановления добычи в США, приостановленного ураганом "Ида" более недели назад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 1,4% в среду после двух дней снижения. Чуть более 20% добычи нефти и природного газа США в Мексиканском заливе возобновлено после урагана на юго-востоке Луизианы, что даже медленнее, чем после урагана "Катрина".

Региональные сорта нефти, такие как Mars Blend, подскочили в цене по этой причине.

Стоимость нефти резко пошла в рост последние пару месяцев на фоне смешанных сигналов, в первую очередь, это опасения возможных ограничений на мобильность из-за "дельта"-штамма COVID-19.

Сейчас перспективы улучшаются, поскольку в двух крупнейших экономиках мира - США и Китае - спрос превышает допандемический уровень.

"Пока мы не столкнемся с другими вариантами COVID-19, которые могут вызвать еще больше проблем, я думаю, что мы вступаем в следующий год с довольно позитивным прогнозом. Мы думаем, что спрос продолжает восстанавливаться", - считает Уэйн Гордон, стратег UBS AG Wealth Management.

Американский институт нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 2,88 млн баррелей. Согласно прогнозу Bloomberg, запасы по всей стране снизятся на 4,75 млн баррелей до обнародования официальных данных Управления энергетической информации сегодня поздно вечером по Среднеевропейскому времени.